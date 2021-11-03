Akşener: HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Siirt'te kendisine "Burası Kürdistan" diyen esnafa ve bu konuda iktidar ve MHP'den gelen açıklamalara yanıt veren Akşener, "Siirt'te her zamanki AK Parti atraksiyonun dışında bir HDP çalışanı bir esnafa gelip 'Burası Kürdistan' dedi. Neymiş, nasıl olur da 'Burası Kürdistan' dermiş. Neye şaşırıyorsunuz, bu kişi HDP çalışanı. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum. 'HDP, PKK ile arasına mesafe koymalı' diyoruz. İşin asıl acınası tarafı, Cumhur İttifakı bize saldıracaklar diye PKK'nın gündemini taşıdılar. Mektup kardeşliği var elbette öyle olacak" dedi.

Akşener, "Kaç gündür PKK'nın gündemini konuşan bir iktidar mensupları ve PKK'lıların söylemini gündeme getiren bir iktidar mensubu yöneticileri. İnanamıyorum. Sayın Bahçeli ile Sayın Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığını biliyorduk ama Sayın Soylu'nun da paydaş olduğunu öğrenmiş olduk. PKK'nın değil, milletimizin gündemini tartışmaya davet ediyorum" diye konuştu.