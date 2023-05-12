Mithat Sancar: Muhalefet AKP'nin çizdiği oyun sahasına ve kurduğu tuzaklara düşmemeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanabileceğini belirten HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Muhalefetin AKP’nin çizdiği oyun sahasına ve kurduğu tuzaklara düşmemeye özen göstermesi gerekiyor" uyarısında bulundu.

ANKA Haber Ajansı’nın sorularını yanıtlayan Mithat Sancar, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini hatırlatarak, “Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesini, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanmasını istiyoruz. Tercihimizi de onun için bu yönde kullandık zaten. Muhalefetin de AKP’nin çizdiği oyun sahasına ve kurduğu tuzaklara düşmemeye azami özen ve dikkat göstermesi gerekiyor. Böyle olursa 14 Mayıs akşamı bu iktidar gidecek. 15 Mayıs’tan itibaren de bu düzenin değişmesinin yolu açılacak. Hatta şöyle söyleyeyim, bu sene bahar geç geldi. Gelmedi de daha. Bir gidip bir geliyor, görünüyor kayboluyor, havalar soğuyor ısınıyor, yağmurlar geliyor. Bence bahar da 15 Mayıs’ı bekliyor. Yani 15 Mayıs günü bahar gelecek” dedi.

Muhalefetim kendi stratejisi ile kendi oyun sahasını kurması gerektiğini kaydeden Sancar şöyle devam etti:

“Sık söylediğim bir şey var. AKP-MHP bloku, özellikle AKP, seçimlerde ve seçimler dışında da bir taktik izliyor. Strateji desek daha doğru olur. Bu strateji de şudur; bir oyun sahası kurmak, muhalefeti o oyun sahasına çekmek, oyunu kendi sahasında oynamak. Bunda başarılı olduğu zamanlar az değildir AKP’nin. Şimdi bu seçimde de benzer bir kampanya yürütüyor AKP. Oyun sahasını kendisi belirliyor ve muhalefeti oraya çekmeye çalışıyor. Muhalefet o oyun sahasına girmeye meylettiği anda tereddütler yaşayama başlıyor. Özgüven kaybı da kitleler tarafından hissediliyor. Muhalefet bu oyun sahasına girmeyi reddettiği anda özgüveni de artıyor kendi yolunda yürüme konusunda da daha sağlam ilerliyor. Eğer bu oyun sahasına girme tuzağını boşa çıkarırsa muhalefet, Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter.”