Akşener'den İnce açıklaması: Belden aşağı vuran konular artık bitmeli

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Millet İttifakı’na katılması yönündeki çağrılara "Çok memnun olacağım" sözleriyle karşılık verdi. İnce'nin kararına saygı duyduğunu belirten Akşener, "İstifasına götüren, belden aşağı vuran bu tür konuların Türkiye açısından artık bitmesi gerektiğini, çok çirkin olduğunu ifade etmek isterim” diye konuştu.

StarTV’de konuşan Akşener, İnce’nin açıklamasından sonra CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine Akşener, şu yanıtı verdi:

“Şu anda kimse ile görüşmedim ben. Çünkü, Denizli’deydim. Denizli’den geldim. Yalnız saat 22.00’de Cumhuriyet Halk Partisi’nde olacağım. Muhtemelen orada bir konuşma geçer.”

'Oraya mühür basarsanız, o resmi olarak sayılıyor'

İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından, oyların nereye gideceğini Akşener, şöyle değerlendirdi:

“Şöyle bir şey var. Bugün, bizim YSK temsilcimiz Avukat Tolga Bey ve diğer bir YSK temsilcisinin beyanını okudum, o da şu; insanlar, Sayın İnce’nin adaylıktan çekilme konusunun ne kadarını kim duyacak, onu bilmiyoruz ve hala oy verme imkanı var, duruyor yerinde. Pusuladaki yeri duruyor. Oraya mühür basarsanız, o resmi olarak sayılıyor. YSK’daki arkadaşların hukuki olarak yaptığı açıklama bu. Yurt dışında verilmiş oylar sayılıyor… Dolayısıyla Sayın İnce’nin yarıştan çekilmiş olması, bilenler açısından önemli. Duymamış, bir şekilde duyurulmadığı takdirde oy verme işlemi devam ettiği sürece o oylar da sayılıyor. İki hukukçudan okudum. Neye yarar? Sayın İnce’nin hem Cumhurbaşkanlığında hem partisine oy verme konusunda tutum alan seçmenin kararı. Onu şu anda tespit etmek çok zor.”

‘Kankam Putin, dostum Trump olamaz'

Akşener, Millet İttifakı’nın dış politikada ne yapacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

" 'ABD ile kötü zamanlar yaşanıyor’ kısmına katılmıyorum. ABD de Batı dünyası da çok süper demokrasilerle yönetilen yerlerden ziyade tek kişiyle anlaşabilecekleri alanları isterler. Çünkü, dünyada ve AB’de şunu görüyorum. Türkiye’de, AB, ABD, NATO her seçimde iç politikanın öznesiyse AB’de de Batı dünyasında da Türkiye’yle olan ilişkiler onların seçimlerinde özne. Burada çok büyük bir ahmaklık var. Sokaktaki kişiler, halklar birbirinden kopuyor, birbirine düşman oluyor. Sonuç itibarıyla bu yarına yönelik son derece yanlış bir iş. ‘Kankam Putin, dostum Trump’ olamaz. Kişisel ilişkiler iyi bir şeydir ama ipin ucunun kaçmaması gerekiyor. Dolayısıyla ABD, AB, Rusya bizim iyi ilişkiler kurmamız gereken ülkelerdir."