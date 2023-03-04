Mithat Sancar: HDP üzerine düşen sorumlulukların farkındadır

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, olağanüstü MYK toplantısının ardından açıklama yaptı. Sancar, deprem dayanışmasının sürmesi gerektiğini belirterek, "HDP olarak alacağımız sorumlu kararlarla Türkiye halklarının barış, adalet, özgürlük ihtiyacını karşılayacak bir anlayışta olacağız" dedi.

"En geniş demokrasi ittifakı yönündeki görüşlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" diyen Sancar, "Türkiye halklarının gönlü rahat olsun, biz buradayız. Hep birlikte değiştireceğiz ve hep birlikte kazanacağız. HDP bu konuda üzerine düşen sorumlulukların farkındadır ve bu sorumlulukları yerine getirecek iradeye sahiptir. Kimsenin umutsuzluk ve güvensizliğe kapılmasın" şeklinde konuştu.

Sancar, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda nasıl bir yol izleyeceğimizi açıklamıştık ancak depremin yarattığı sarsıntının ardından cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini yeniden değerlendireceğiz. Süreç devam ediyor" dedi.