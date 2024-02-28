MİT TIR'ları davasında Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 5 yıl hapis kararı

MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin Yargıtay'ın bozma ilamının ardından dosyası ayrılarak yeniden yargılanan Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Erdem Gül ile avukatları katıldı. Enis Berberoğlu da duruşmaya izleyici olarak katıldı. Mütalaaya karşı beyanda bulunan Erdem Gül, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Çünkü gazetecilik suç değildir" dedi.

Avukatların mütalaaya karşı savunmalarının ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, Erdem Gül'ün esasa ilişkin mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet'in haberine göre son sözü sorulan Erdem Gül, "Beraat etmek istiyorum. Beraat etmem gerektiğini düşünüyorum. Gazetecilik ve adalet kazansın" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Erdem Gül'e, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.

Kararın ardından mahkeme salonu önünde gazetecilere konuşan Gül, "Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Bu ceza direkt habere cezadır" dedi.

Ne olmuştu?

Adana ve Hatay'da, Ocak 2014'te durdurulan MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılamada 15 Mayıs 2019 tarihinde CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Erdem Gül hakkında ise "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" suçundan zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesine karar verildi.

Yargıtay'ın bu kararı bozmasının ardından yeniden başlayan yargılamada dosyası ayrılan Erdem Gül hakkında önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Gül'ün "terör örgütünün hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 8 aydan 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.