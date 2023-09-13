MİT TIR'ları davası: Berberoğlu'nun yargılanması durdu, Erdem Gül'ün dosyası ayrıldı

MİT TIR'ları davasında CHP Milletvekili Enes Berberoğlu hakkında yargılamanın durdurulmasına karar verildi.

Mahkeme, karar kesinleştiğinde Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak fezleke düzenlenmesine de hükmetti.

Erdem Gül'üm dosyası ayrıldı

Mahkeme, Erdem Gül hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar verdi. Erdem Gül'ün yargılaması ayrı devam edecek.



Dava, bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Erdem Gül katılırken, Enis Berberoğlu ise katılmadı. Berberoğlu'nu avukatları temsil etti.