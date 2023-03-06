MİT, 2022 yılı başlangıç ödeneğini yüzde 70 aştı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2022 yılı faaliyet raporu yayınlandı. Rapora göre; MİT’e 3 milyar 483 milyon 231 bin lira başlangıç ödeneği yetmedi ve yıl içerisinde gerçekleşen işlemler neticesinde ödeneği 5 milyar 942 milyon 455 bin 755 liraya yükseltildi. MİT’in yıl sonu harcaması ise 5 milyar 937 milyon 445 bin 828 lira oldu. MİT’in başlangıç ödeneğini 2 milyar 454 milyon 214 bin 828 lira aştığı görüldü. Başlangıç ödeneğini yüzde 70 aşan MİT’in günlük harcaması ise 16 milyon 266 bin 974 lirayı buldu.

Rapora önsöz yazan MİT Başkanı Hakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

"MİT, PKK/KCK ile mücadelede insan istihbaratı, sinyal istihbaratı, elektronik istihbarat, görüntü ve uydu istihbaratı gibi istihbarat disiplinleri ile İHA-SİHA yeteneklerini bir bütün olarak kullanarak örgütü yöneten ana omurgayı etkisiz hale getirmeye odaklanmıştır. Bu doğrultuda 2022 yılında gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlar neticesinde, çok sayıda PKK/KCK lider kadrosunun etkisiz hale getirilmesi ve örgüte ait kritik altyapı tesislerinin imhası sağlanmıştır. Ayrıca kazanılan operasyonel kabiliyetler çerçevesinde ülkemizde gerçekleşen terör eylemlerinin faillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda örgüt unsuru yurt dışında ele geçirilerek ülkemize getirilmiştir.

FETÖ ile mücadelede, örgütün gizli haberleşme yöntemleri, mahrem yapılanmaları, yurt dışındaki faaliyetleri ve ülkemizi yıpratmaya yönelik kara propaganda girişimlerinin deşifre edilmesine ilişkin çalışmalar kesintisiz sürdürülmüştür. Ayrıca geliştirilen yurt dışı operasyon kapasitesinin bir ürünü olarak farklı ülkelerdeki 100'den fazla örgüt mensubunun Türkiye'ye getirilmesi sağlanmıştır. Radikal örgütlerle küresel düzeyde mücadele anlayışıyla, söz konusu örgütlerin ülkemizin çıkarlarına yönelik tehdit oluşturduğu tüm alanlarda nokta operasyonlar icra edilmiş, örgütlerin eylem girişimleri tespit edilerek engellenmiş ve yapılanmaları deşifre edilerek faaliyetleri sekteye uğratılmıştır."

'Ajan ağları çökertildi'

Hakan Fidan ayrıca MİT'in "istihbarata karşı koyma alanında yürüttüğü çalışmalarla ülkemizi hedef alan ve geleneksel casusluk faaliyetlerinin ötesindeki pek çok girişimi deşifre etmiş, birçok ülkenin Türkiye üzerinden diğer ülkelere yönelik çalışmalarını ortaya çıkarmış ve ajan ağlarını çökerttiğini" kaydetti.

'Çatışma bölgelerinde aktif görevler'

Fidan "İstihbarat diplomasisi çalışmalarıyla devletimizin yürüttüğü müzakerelerde gri alan bırakılmaması ve ülkemizin dış politikasına ilişkin hassas konuların devletlerarası resmi görüşmelere zemin teşkil edecek olgunluğa getirilmesi sağlanmıştır. Çatışma bölgelerinde ise ülkemizin çıkarları doğrultusunda aktif görevler üstlenilmiştir. Nitekim MİT, 2022'de Suriye, Ukrayna, Libya gibi sahalarda operasyonel çalışmaların yanı sıra müzakerelere yön verilmesi, taraflar arasındaki dengelerin tesisi ve kriz yönetim süreçlerinin koordine edilmesi konularında üstlendiği görevleri layıkıyla yerine getirmiştir" diye belirtti.