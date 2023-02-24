Hakan Fidan'dan deprem bölgesine 'sessiz' ziyaret

Üç depremle derinden sarsılan Hatay'da üç binadan biri kullanılamaz hale geldi. Kente depremin ikinci haftasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan tarafından bir ziyaret gerçekleştirildiği öğrenildi.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Fidan'ın "sessiz" ziyaretini "proje, Hataylıları stratejik önemi olan Hatay'da tutmak" sözleriyle aktardı.

Hakan Fidan'ın "bölgenin ileri gelenleri" ve milletvekilleriyle görüşmeler yaptığını belirten Babacan, görüşmelerin içeriğini şöyle anlattı:

"Konu her ne kadar Hatay'ın imarı ve yeniden ayağa kaldırılması olsa da öğrendiğimize göre, şehrin ileri gelenleriyle kendin yeniden canlandırılması, gidenlerin yeniden evlerine ve topraklarına dönmesi konuşulmuş."