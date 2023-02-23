Çavuşoğlu: Uluslararası toplumun Suriye'ye gönderdikleri yardımlara da yardımcı oluyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün itibariyle 90 bin civarında çadırın yurtdışından Türkiye'ye geldiğini belirterek, "102 ülke yardım teklifinde bulundu. 90 ülkeden arama kurtarma ve sağlık ekipleri geldi. Sahra hastaneleri kuruldu ve büyük desteklerini gördük" dedi.

Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib ile Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye'yle görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Depremlerde 16 Lübnan vatandaşının hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Lübnan, 5 arama kurtarma ve sağlık ekibi gönderdi. Toplam 120 kişilik bir ekip gönderdiler. İlk ekip depremden 19 saat sonra geldi. Yani depremden daha bir gün geçmeden ülkemize ulaştılar. Geçtiğimiz yıl Lübnan'da ortak bir arama kurtarma eğitimi düzenlemiştik. Tecrübe paylaşımı programı düzenlemiştik. Ve bu programa katılan 10 kardeşimiz gönüllü olarak ekibin içinde yer aldılar. Bu, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliğinin güzel bir örneğidir" diye konuştu.

Lübnan arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş'ta üç kişiyi enkazdan kurtardığını anlatan Çavuşoğlu, Lübnan'da depremler sonrası insani yardım çalışmalarının yapıldığını ve bu yardımların Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.

Yurtdışından gelen çadır sayısı

Çavuşoğlu "102 ülke yardım teklifinde bulundu. 90 ülkeden arama kurtarma ve sağlık ekipleri geldi. Sahra hastaneleri kuruldu ve büyük desteklerini gördük. Tüm uluslararası topluma bir kere daha teşekkür ediyoruz." diyen Çavuşoğlu, dün 90 bin civarında çadırın yurt dışından Türkiye'ye geldiğini, bunun bir kısmının ülkeler ve uluslararası kurumlar tarafından verilen, bir kısmının da AFAD tarafından satın alınan çadırlar olduğunu ve bu sayının bugün 93 bin 637'ye çıktığını aktardı. Çavuşoğlu, konteynerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

'BM'den gelecek katkının nerelere harcanabileceği konusunda çalışıyoruz'

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in (BM) acil çağrı mekanizmasını hemen devreye soktuğunu, 3 ay içinde Türkiye'ye 1 milyar dolarlık acil ihtiyaçların karşılanması için bir yardım çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "Dün itibariyle başta BM olmak üzere farklı ülkelerden buraya katkı sağlayanları görüyoruz. Kurumlarımızla beraber üç ay içinde BM'den gelecek bu katkının nerelere harcanabileceği konusunda da çalışıyoruz. Koordinasyonu ilgili kurumlarımız başta AFAD olmak üzere yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye destek için uluslararası bir konferans düzenlediğini kaydeden Çavuşoğlu, gelecek yardımın kullanımı için kurumlarla görüştüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Lübnan'ın istikrarı, huzuru ve barışının kendileri için çok önemli olduğunu kaydederek Lübnanlı mevkidaşıyla sürekli temas halinde olduklarını ve bölgesel konularda da iyi bir işbirliklerinin olduğunu aktardı.

'BM yardımlarının Suriyelilere ulaşması için görevimizi yapacağız'

Suriye'nin de depremden etkilendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Lübnan sadece bize değil depremden etkilenen Suriyelilere de destek verdi. Bu insani bir konudur. Yani burada siyaset olmaz. Kim etkilendiyse hepimiz yardımcı olmalıyız. Biz uluslararası toplumun Suriye'ye gönderdikleri yardımlara da yardımcı oluyoruz. Hava sahamızı açtık, uçaklar geçebiliyor. BM'nin yardımları, sadece bir kapı yetmedi biliyorsunuz, bunu yanlış yorumlayanlar da oldu. İşte Suriyeliler gelecek diye. Hiç alakası yok. BM yardımlarının depremden etkilenen Suriyelilere ulaşması için elbette insani görevimizi yapacağız. Bunu başka yerlere hiç kimse çekmesin. Sonuçta bölgemizin istikrarı, huzuru, barış için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Buna kardeş Lübnan'ın istikrarı, huzuru da dahil olmak üzere."