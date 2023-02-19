BM: Suriye'de 8,8 milyon kişi depremlerden etkilendi

Birleşmiş Milletler (BM), 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin Suriye'de 8,8 milyon kişiyi etkilediğini duyurdu. BM Suriye Temsilci Yardımcısı Nejat Rochdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'de depremden etkilenen insanların çoğunun insani yardıma muhtaç olduğunu belirterek, "BM tüm Suriyelilere yardım etmek için daha fazlasını yapmaya kararlıdır" dedi.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Suriye'nin kuzeybatısında yetkililer ve yardım görevlileri depremi takip eden günlerde BM yardımının eksikliğinden şikâyetçi olmuştu. BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths bölgeye yaptığı ziyaret sırasında BM'nin silahlı grupların etkili olduğu bölgelerde yaşayan mağdurlara yardım edemediğini itiraf etmişti. İnsan hakları gözlemcileri, ayrıca BM'nin bürokratik engellerle karşılaştığını, savaştan zarar gören bölgenin bozuk yolları göz önünde bulundurulduğunda yardımların alışılagelmiş büyük tırlar yerine daha küçük araçlarla daha hızlı ulaşabileceğini belirtiyor.

Şu ana kadar BM yardımı taşıyan 140'tan fazla kamyonun Türkiye üzerinden, 9 binden fazla binanın tamamen ya da kısmen yıkıldığı, Suriye hükümetinin kontrolü altında olmayan bölgelere gönderildiği bildirildi. BM, depremden etkilenen bölgelerde en acil ihtiyacın çadır olduğunu bildirdi.