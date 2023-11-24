Mısırlı sokak satıcısına sözlü saldırıda bulunan Obama'nın eski danışmanı serbest bırakıldı

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın danışmanlığını yapan ve Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz, New York'ta Mısırlı bir sokak satıcısını defalarca yabancı düşmanı, İslamofobik ifadelerle sözlü saldırıda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmıştı.

i'in haberine göre Seldowitz'e dördüncü dereceden nefret suçu/takipçilik ve ikinci dereceden ağır taciz suçları yöneltildi. Mahkemede suçlamaları reddeden Seldowitz'in kefaletsiz serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, sosyal medya paylaşımında, "İslamofobi nefrettir. Bu alçak, saygısız söylemin şehrimizde yeri yoktur. Bunu reddediyoruz ve yalnız olmadığımızı görmekten mutluyuz" ifadesini kullanmıştı.

'4 bin Filistinli çocuğu öldürsek bu yeterli olmazdı' demişti

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Seldowitz, Manhattan'daki Mısırlı satıcıya "terörist" diye hakaret etmiş, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil" sözleri üzerine de "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı" ifadelerini kullanmıştı.

Görüntülerde, Seldowitz'in, satıcının kibarca orayı terk etmesini istemesine rağmen "Burada kimse yok. Buraya 'Bu adam Hamas'a inanıyor' diye tabelalar koyacağım" demesi dikkati çekmişti.

Başka bir görüntüde de telefonla satıcının fotoğrafını çeken Seldowitz, satıcıyı Mısır istihbaratına ailesini yakalatarak, tırnaklarını söktürmekle tehdit etmişti.