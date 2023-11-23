'4 bin Filistinli çocuğu öldürseydik yetmezdi' diyen Obama dönemi danışmanı gözaltına alındı

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz'in New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı sözlü saldırısı sosyal medyada gündeme gelmişti.

Seldowitz gözaltına alındı. Ancak New York polisinden yapılan açıklamada Seldowitz'e yöneltilen suçlamalar hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Seldowitz'in Manhattan'da Mısırlı bir satıcıya defalarca sözlü tacizde bulunduğu görülen görüntülerde Seldowitz'in, satıcının kendisinden kibarca uzaklaşmasını istemesine rağmen "Burada kimse yok. Buraya 'Bu adam Hamas’a inanıyor' diye tabelalar koyacağım" dediği görülüyordu.

Mısırlı satıcıya "terörist" diye hakaret eden Seldowitz, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil" sözleri üzerine, "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı" demişti.

Başka bir görüntüde de telefonla satıcının fotoğrafını çeken Seldowitz, satıcıyı Mısır istihbaratının ailesini yakalayıp tırnaklarını sökecek olmasıyla tehdit etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Seldowitz, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde, Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğünü vekaleten yürütmüştü.

Öte yandan Seldowitz hakkındaki videoların ortaya çıkmasının ardından, Washington merkezli lobicilik firması "Gotham Government Relations", Seldowitz ile ilişkilerini kesme kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise görüntülerle ilgili soruya verdiği yanıtta "ABD her türlü ırkçı veya ayrımcı dile açıkça karşı çıkar" iddiasında bulundu.