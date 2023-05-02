Mısır'la 'kapıda vize' dönemi başladı

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Mısır'a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, kapıda vize uygulamasına ilişkin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Vatandaşlarımız Mısır'a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun" açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye Mısır İlişkileri askıya alınmıştı

Mısır’da, dönemin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah es-Sisi, 3 Temmuz 2013’te askeri darbe yapmıştı.

Erdoğan'ın da desteklediği Muhammed Mursi, askeri darbenin ardından görevinden alınıp hapse atılmıştı. Türkiye, Mursi’nin yerine Sisi geçince, büyükelçisini çekerek Mısır ile ilişkilerini askıya almıştı. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, 2013 yılından bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar seviyesinde yürütülüyor.

Erdoğan ve Sisi Katar'da görüşmüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Kasım 2022 tarihinde FIFA 2022 Dünya Kupası’nın açılış töreni için gittiği Katar’da Sisi ile görüşmüştü. Ayrıca Sisi, 7 Şubat'ta Erdoğan'ı arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunmuştu.