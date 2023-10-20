Mısır'da uluslararası zirve hazırlığı: Mahmud Abbas katılacak

Mısır'ın başkenti Kahire'de yarın yapılması planlanan "barış zirvesi"ne Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da katılması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılacağı zirvede Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife, Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da yer alacak.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dış Politika Şefi Josep Borrell de yarınki zirveye katılacaklar arasında bulunuyor.

Reuters'ın haberine göre Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de yarınki zirveye katılacakları iki ülkenin hükümet kaynaklarınca doğrulandı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın ofisinden yapılan açıklamada İsrail ve Gazze arasındaki çatışmayı ele almak üzere Ramaphosa'nın da yarınki zirvede olacağı belirtildi.

Zirveye katılması kesinleşen diğer isimler arasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa ve İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly bulunuyor.

Halihazırda Mısır'da bulunan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın zirveye katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi'nin çağrısıyla toplanacak olan zirvede ateşkese ulaşılması için çabaların ele alınması bekleniyor.

İsrail'den Mısır'daki zirveye katılım beklenmiyor. Haaretz, İsrailli siyasetçilerin İsrail'in Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün hazırlıkları yapılan ve bölge liderlerinin katılacağı zirvede yer almayacağını bildirdiğini aktarmıştı.

Türkiye'den zirveye katılım konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"ABD-Mısır-Filistin-Ürdün" dörtlü zirvesi Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi saldırısının ardından iptal edilmişti.