Mısır’da Gazze için yeni görüşmeler başlarken, İsrail katliama devam ediyor: En az 9 ölü

Mısır "Gazze ateşkesi"ni kurtarmak için yeni görüşmelere ev sahipliği yaparken İsrail Gazze’de katliama devam ediyor.

İsrail'in bugün Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 9 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu bugün Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların bulunduğu bölgede bir polis noktasını hedef aldı. Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, en az 17 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun saldırısında yaşamını yitiren Filistinliler için Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. (Fotoğraf: AA)

Reuters’ın aktardığına göre sağlık görevlileri, İsrail'in daha sonra düzenlediği hava saldırısında da Gazze kentinin ortasından geçen bir aracın vurulduğunu ve saldırı sonucu 4 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını aktardı.

Mısır'da yeni görüşme turu başladı

Öte yandan Hamas kaynakları ve müzakerelere yakın diğer kaynaklara göre, Mısır Hamas ve diğer Filistinli grupların liderleriyle yeni bir görüşme turuna ev sahipliği yapmaya başladı. Görüşmelerin birkaç gün sürmesi bekleniyor.

10 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgeye saldırılar düzenleyen İsrail’in ateşkes sonrası saldırılarında bine yakın Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten beri düzenlediği soykırım saldırılarında ölenlerin sayısı 72 bin 971 oldu.

Geçen yıl Ekim ayında varılan “ateşkes”in ardından ABD Başkanı Trump liderliğinde kurulan Barış Kurulu’na AKP iktidarı da ilk katılanlar arasında yer aldı.

İsrail’in en büyük destekçisi ABD liderliğinde oluşturulan “Barış Kurulu” Filistin direnişini tasfiye planında ısrar ediyor. İsrail ise ateşkesi tanımadan Gazze’ye hemen her gün saldırıyor, Gazze Şeridi’nin de halen büyük kısmını işgali altında tutuyor.