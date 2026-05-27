Erdoğan'dan bayram mesajı: 'Biz bugün Gazze'de bu teslimiyeti arıyoruz'

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Büyük Çamlıca Camisi’nde Kurban Bayramı namazı kıldıktan sonra cami cemaatine seslendi.

Erdoğan’a namazda eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı eşlik etti.

Namazın ardından camide cemaate seslenen Erdoğan, “Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Bu birlik beraberlik inşallah kıyamete dek devam etsin” dedi.

Konuşmasında Kurban Bayramı’nı “teslimiyet bayramı” olarak niteleyen Erdoğan, Filistin ve Gazze’ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, “Rabbim bu teslimiyeti bütün evlatlar olarak bizlere de nasip etsin. Bu teslimiyetten asla ayrılmayalım, kopmayalım ve bu teslimiyet içerisinde de yola devam edelim. Biz bugün Gazze'de bu teslimiyeti arıyoruz, Filistin'de bu teslimiyeti arıyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu “teslimiyet” sürdüğü müddetçe “âlemi İslam’ın bir ve beraber olacağını” savundu.

Cami çıkışında basın mensuplarıyla da bayramlaşan Erdoğan, bayramların “sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve dayanışma günleri” olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı’nın “ayrıcalıklı” olduğunu ifade eden Erdoğan, “Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır, bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür” dedi.

Filistin ve Gazze’de yaşananların bayrama “ayrı bir duruş” kattığını söyleyen Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında da konuştu. Erdoğan, “Bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır” diye konuştu.

Erdoğan, Kurban Bayramı’nın “âlemi İslam’ın ittihadına vesile olmasını” dileyerek açıklamasını tamamladı.