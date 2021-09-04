'Mısır gizli tünelde gaz kullanarak Filistinlileri öldürdü' iddiası

Aralarında Hamas'ın da bulunduğu bazı Filistinli gruplar, Mısır Ordusu’nun, sınırdaki gizli bir yer altı tünelinde zehirli gaz kullanarak üç Filistinlinin ölümüne neden olduğunu iddia etti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, söz konusu gruplar, iddiaların araştırılması amacıyla soruşturma başlatılmasını talep etti.

Filistinli grupların iddialarına göre ölen üç Filistinli, sınırdaki gizli yer altı tünelini kullandıkları sırada zehirli gaza maruz kaldılar.

Gazze Şeridi’ne yönelik yaptırımların sertleştirildiği 2007’den bu yana Filistinli grupların yer altı tünelleri kazarak iki ülke arasında kaçak geçiş yaptığı belirtiliyor. Bu tüneller aracılığıyla Filistinlilerin silahların yanı sıra, ilaç ve gıda gibi ürünleri ülkeye soktuğu ifade ediliyor.