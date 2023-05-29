Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Erdoğan'a tebrik telefonu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda henüz resmi olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle kutlayanlara Mısır, Ukrayna ve Hollanda liderleri de eklendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Rutte, görüşmede, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, de Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı.

Zelenskiy görüşmede, Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ederek, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler ve bölgesel konular da ele alındı.

Sisi ile Erdoğan karşılıklı büyükelçi atanması konusunda mutabık kaldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de, Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti, Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede iki lider, karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.