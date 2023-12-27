Mısır 3,1 milyar dolarlık yeşil hidrojen üretimi projesini onayladı

Mısır Bakanlar Kurulu, kabinenin Ulaştırma Bakanlığına söz konusu projenin uygulanması için onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, projenin, devlete ait İskenderiye Limanı Genel İdaresi ile Yenilenebilir Enerji Kurumu ve merkezi Belçika’da bulunan yenilenebilir enerji konusunda uzman DEME Hyport Energy NV Şirketi ile hayata geçirileceği aktarıldı.

Söz konusu projenin Mısır'ın 3 yıl önce yeşil hidrojen, türevleri ve yeşil amonyak endüstrisini yerelleştirmeye yönelik başlattığı çabalar kapsamında yapıldığı ifade edildi.

Akdeniz kıyısında Libya sınırına yakın bir bölgedeki Gergub Limanı yakınında, ilk etabı 3,1 milyar dolara varan maliyetle uygulanacak projeyi yabancı şirket finanse ediyor.

Yeşil hidrojen, sudaki hidrojeni oksijenden ayırmak için yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik akımının kullanıldığı ve karbondioksit salınımının önüne geçen bir yakıt türü olarak biliniyor. (AA)

Yeşil hidrojen nedir?

Periyodik cetvelin en tepesinde bulunan ve atom numarası 1 olan hidrojen evrenin kütlesinin yüzde 75'ini oluşturur ve evrende en çok bulunan elementtir. Ayrıca dünyadaki en uçucu ve yanıcı element olan hidrojen doğada saf halde bulunmuyor.

Hidrojen, Yunanca "su oluşturan" anlamına geliyor ve suyun elektrolize edilmesiyle sıvı halde üretilebiliyor. "Yeşil hidrojen" de kavram olarak, "sürdürülebilir yollarla elde edilen elektrik kullanılarak sudan sıvı hidrojen üretilmesi anlamına geliyor.

Sıvı hidrojen teknolojisi doğa dostu olsa da bazı çevreler tarafından eleştiriliyor. Zira sıvı hidrojenin randımanı nispeten düşük ve üretimi de diğer teknolojilere göre biraz daha pahalı.