Minibüslerde 'İstanbulkart' dönemi: Arnavutköy’de başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy birliği ile alınan kararla, minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi teklifi kabul edildi.
Toplantıda alınan karar doğrultusunda entegrasyonun ilk olarak uygulanacağı pilot bölge Arnavutköy oldu. Entegrasyonun sağlanmasının ardından artık İstanbulkart ile minibüslere binilebilecek.
Toplantıda, minibüste en kısa 2 kilometreye kadarki mesafenin indi bindide 7'den 10,99 liraya yükseltilmesi istendi.