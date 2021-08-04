Mine Söğüt Cumhuriyet'ten ayrıldı.
Söğüt, “Daha verimli olabilmek adına ara ara nadasa bırakılması gereken bir meslek olduğunu düşündüğüm köşe yazarlığını sonlandırarak Cumhuriyet’ten ayrılıyorum” sözleriyle gazeteden ayrıldığını duyurdu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Mine Söğüt Cumhuriyet'ten ayrıldı
Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt Cumhuriyet'ten ayrıldığını duyurdu.
Haber Merkezi
Mine Söğüt Cumhuriyet'ten ayrıldı.
Söğüt, “Daha verimli olabilmek adına ara ara nadasa bırakılması gereken bir meslek olduğunu düşündüğüm köşe yazarlığını sonlandırarak Cumhuriyet’ten ayrılıyorum” sözleriyle gazeteden ayrıldığını duyurdu.