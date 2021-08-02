Aykut Küçükkaya, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'ne geri döndü

Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un "sendika karşıtı tavrı" nedeniyle istifa ettiğini duyuran Aykut Küçükkaya, Cumhuriyet gazetesindeki Genel Yayın Yönetmenliği görevine geri döndüğünü duyurdu.

Küçükkaya, sosyal medya hesabından "Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinin, Cumhuriyet emekçilerinin ve gazetemizin gerçek sahibi okurlarımızın daveti üzerine görevimin başındayım" dedi.

"100. yıl mesajı..." başlıklı yazısında Küçükkaya, "Kararımın ardından Cumhuriyet Vakfı Başkanı Sayın Alev Coşkun’la önceki gün bir görüşme gerçekleştirdik. 97 yıllık Cumhuriyet geleneği, bize yine doğru yolu gösterdi. Bu yol, tartışarak 'en iyiyi' bulmaktı. Zaman zaman farklı düşüncelere sahip olsak da demokrasiyi içine sindirmiş bir kurum olarak bir masanın etrafında en sert şekilde fikirlerimizi savunur ama kendimiz için değil, Cumhuriyet için doğru olanı buluruz. Yine öyle oldu..." dedi.

Bu yaşadığımız süreç bir krizdi. Krizler de çözülmek içindir. İsimler değil, aslolan Cumhuriyet’tir" diyen Küçükkaya, "Cumhuriyet Vakfı’yla Cumhuriyet emekçileri üç yıldan bu yana omuz omuza yürümektedir. Birçok sıkıntıyı bu birliktelik sayesinde aşmıştır. Bu süreçte, sıkıntıları aşmada Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’un büyük katkısı olmuştur" diye yazdı.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Küçükkaya Twitter'dan yaptığı açıklamada Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un sendika karşıtı tavrı nedeniyle görevine devam etmeyi uygun bulmadığını söylemişti.

Ardından Cumhuriyet Gazetesi, Küçükkaya'nın istifası ve gazetedeki sendikal faaliyetlere ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada, "TGS’nin başlattığı Toplu Sözleşme görüşmesi, bugün saat:11.00’de Cumhuriyet gazetesinde başlamıştır. Bu yasal süreç devam edecektir. Cumhuriyet yönetimi sendikal faaliyetlere karşı değildir. Sendika, uzun yıllardır Cumhuriyet gazetesinde örgütlüdür" denilmişti.

Cumhuriyet Gazetesi çalışanları ise Küçükkaya'nın istifasının ardından Cumhuriyet Vakfı'na yaptığı çağrıda istifanın kabul edilmemesi ve sendika karşıtı faaliyetlere son verilmesi çağrısı yaptı.