Cumhuriyet'ten Küçükkaya'nın istifası ve sendikayla ilgili açıklama

Cumhuriyet gazetesi, Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın istifası ve toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"Cumhuriyet yönetimi sendikal faaliyetlere karşı değildir" denilen açıklamada, Küçükkaya'nın istifasının yürürlüğe konması konusunun Pazartesi gününe kadar bekletileceği kaydedildi.

"Cumhuriyet'ten açıklama" başlığıyla yayımlanan açıklamada şöyle denildi:

"1. TGS’nin başlattığı Toplu Sözleşme görüşmesi, bugün saat:11.00’de Cumhuriyet gazetesinde başlamıştır.

2. Bu yasal süreç devam edecektir. Cumhuriyet yönetimi sendikal faaliyetlere karşı değildir. Sendika, uzun yıllardır Cumhuriyet gazetesinde örgütlüdür.

3. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre, gazetelerin genel yayın yönetmenleri işverenin temsilcisi olarak kabul edilmektedir. Bu yasal hüküm nedeniyle, Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın TGS üyeliğinden ayrılması, bu süreçte yasa gereğidir.

4. Bu yasal durum karşısında Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın sendikadan istifa etmek yerine gazetedeki görevinden istifa etmesi tamamen şahsi kararıdır.

5. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın istifasının yürürlüğe konması konusu 2 Ağustos 2021 Pazartesi gününe kadar bekletilecektir."