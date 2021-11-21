Mimarlar Odası'ndan 'Keçiören' açıklaması: Halka yalan söylüyorlar

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamada "Bir tüp patlamasının ve yaşanan kayıpların sorumluluğunu meslek örgütümüze yüklemeye çalışanlar müteahhitlere halkın mal varlığı üzerinden Keçiören’i peşkeş çekmeye çalışanlardır" denildi.

Keçiören'de Perşembe akşamı bir binada meydana gelen tüp patlaması sonucu binanın bir kısmı çökmüş ve olayda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi yazılı bir açıklama yaparak olayın ardından yöneticilerin rant projelerini yargıya taşıyan meslek odalarını hedef gösterdiğini, halka yalan beyanat verdiklerini ifade etti. Odadan yapılan açıklamada alanın kenstsel dönüşüm alanı olmadığı, yargı sürecinde henüz kararın verilmediği de vurgulandı.

'Afetten nimet çıkarmaya çalışıyorlar'

Açıklamada "Kamu yararı ve şehircilik esas ve ilkelerine uygun olmayan, halkın varlıkları üzerinden zenginleşmeyi önceleyen rant projelerine yönelik açtığımız haklı davaları işaret edip Keçiören’de tüp patlaması sonucu yaşanan can ve mal kayıplarının sorumlusu olarak Mimarlar Odası’nı ve meslek örgütlerimizi hedef gösteren yöneticiler suç işlemektedir. Tüp patlaması sonucu oluşan kazayı bile rant projelerinin hayata geçirilmesinin aracı haline getirmeye çalışan yöneticiler acz içerisinde halka yalan söylemektedir. Kendi yetki alanları içerisinde sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler, kentsel dönüşüm alanı ilan edilmemiş bir alan için 'kentsel dönüşümü iptal ettirenler kazanın sorumlusudur' diyerek ‘afetten nimet çıkartmaya’ çalışmışlardır" denildi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin "Keçiören İlçesi Kızlarpınarı Caddesi ve Çevresi İlave ve Revizyon İmar Planı”nı üst ölçekli planlara ve kamu yararına aykırı olduğu, jeolojik etütlerden yoksun şekilde, 4 katlı konutların yerine 16 kat imar hakkı ile halkın malı üzerinden rant devşirmeye çalıştığı, hiçbir şekilde Keçiören’in altyapısının kaldırmayacağı sağlıksız bir büyümeye yol açacağı gerekçeleriyle yargıya taşıdığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

'Alan kentsel dönüşüm alanı değildir'

"Alan kentsel dönüşüm alanı değildir, yargı sürecinde herhangi bir şekilde henüz karar verilmemiştir. Kazayı fırsat bilme aymazlığı ile hareket eden yöneticiler, Keçiören’in, yüzölçümünün neredeyse %10’unu, Keçiören kent merkezindeki yapılaşmanın ise %20'sini kapsayan yaklaşık 15 milyon metrekarelik alanda hukuksuz ve plansız bir şekilde yıkım ve yeniden yapım sürecini keyfiyetle başlatacak büyük bir rant projesi yürütmektedirler.

Bir tüp patlamasının ve yaşanan kayıpların sorumluluğunu meslek örgütümüze yüklemeye çalışanlar müteahhitlere halkın mal varlığı üzerinden Keçiören’i peşkeş çekmeye çalışanlardır.

Keçiören’de planlama ve onama süreçlerinde yetki ve sorumluluklarının gasp edilmesine ses çıkartmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi sessizliğini bozmalı, hukuksuzlukta sınır tanımayan Keçiören Belediyesi ise halka yalan söylemekten vazgeçmelidir.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, Keçiören’de tüp patlaması ile yaşanan can kayıplarının ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerken, sağlıklı kentlerde yaşama mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz."