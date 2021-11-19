Keçiören patlamasının nedeni kesinleşti, soruşturma başlatıldı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada patlama meydana geldi. Binanın bir kısmı yıkıldı. Biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Patlamanın, tüp patlamasından kaynaklandığı kesinleşti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Son bilgilere göre 4 yaralının hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, patlamanın tüp patlamasından kaynaklı olduğunu açıkladı. "Binanın arka tarafında kentsel dönüşüm kapsamındaki bir binanın mutfağında gerçekleşiyor patlama. Önce doğalgaz zannediliyor ama öyle olmadığı ve tüp patlaması olduğu anlaşılıyor" diyen Yavaş, incelemelerin sürdüğünü ve enkazın kaldırılmaya başlanacağını aktardı.

Patlamaya dair açıklamada bulunan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "İlimiz Keçiören ilçesi Bağlarbaşı mahallesindeki bir binada 18.11.2021 günü saat 23.10 sıralarında meydana gelen patlama ile ilgili olarak başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatıldığı, Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.