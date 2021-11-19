Keçiören'de binada patlama ve göçük: 2 ölü, 4 yaralı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada patlama meydana geldi. Binanın bir kısmı yıkıldı. Biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi. 4 kişi yaralandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığını belirtti. Şahin "Burada hem doğalgaz sistemi var hem de LPG kullanılıyor. Hangisinden kaynaklandığını arkadaşlarımız teknik incelemeden sonra bize söyleyecekler" dedi. Şahin gazetecilere yaptığı açıklamada "Enkazdan çıkarılan Irak Türkmeni baba ve kızı hastanede hayatını kaybetti" dedi. Şahin "Aldığımız bilgiler kuvvetle muhtemel enkaz altında kimsenin olmadığı şeklinde. Ama bütün bunlara rağmen arkadaşlarımız detaylı araştırmayı yapıyorlar" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada patlamada yaralanan bir çocuğun yaşamını yitirdiğini belirterek diğer ağır yaralı çocuğun durumunun da ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Olay, saat 22.26 sıralarında Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi’nde meydana geldi. Binanın bir kısmında patlama nedeniyle çökme meydana geldi. İHA'nın haberine göre binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 2’si çocuk 6 kişi ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Ekipler binada meydana gelen çökme nedeniyle başka kişiler olup olmadığını araştırılıyor.

Habertürk TV'ye konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaralı sayısının 6 olduğunu söyledi, enkazda kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek 'İnşallah enkaz altında başka kimse yoktur" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca patlama sonucu meydana gelen göçükte 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ankara Keçiören’de bir apartmanda, kaynağı henüz bilinmeyen patlama sonucu meydana gelen göçükte ikisi ağır 6 kişi yaralanmıştır. Olay yerine 8 adet 112 ambulansı görevlendirilmiş olup yaralılar 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmektedir. Ekiplerimizle takipteyiz" dedi.

Koca daha sonra bir paylaşım daha yaparak "Ankara Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddiyetini koruyor. Başımız sağ olsun" dedi.