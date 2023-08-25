Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden ABB önünde basın açıklaması: 1000'i aşkın dilekçe iletildi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, açtığı dava sonucunda iki kez eğitim alanının ibadete dönüştürülmesine ilişkin iptal kararı varken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Beşevler'de Anıtkabir sınırına 300 metre mesafede bulunan eğitim alanının ibadet alanına dönüştürülmesine ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Toplamda 1000’i aşkın dilekçe ile eğitim alanının ibadet alanına dönüşmesine itiraz edildi. Ayrıca itirazlar Cimer üzerinden de gerçekleşti.

'Belediye Meclis Üyeleri hakkında suç duyurusu'

Dilekçeleri vermeden önce yapılan basın açıklamasında Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Atatürk Orman Çiftliği arazilerinden eğitim kurumu yapılsın diye Mustafa Kemal Atatürk tarafından tahsis edilen iki kez yargı tarafından iptal edilmiş, Anıtkabir sınırına 300 metre mesafede eğitim alanının ibadet alanına dönüştürülmesine itiraz ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin görevi Gökçek’in yarım bıraktıklarını tamamlamak değildir. Oy birliği verirken vicdanlarınız sızlamadı mı?" dedi.

Candan sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm tapu kayıtlarını görüyor, pasif tapu kayıtlarında Atatürk Orman Çiftliği alanları olduğunu görmedi mi? Hukukçu bir Belediye Başkanı, hukuku arkadan dolanarak yargı kararlarını boşa düşüren Meclis kararını ve mahkeme süreçlerinde. Eğitim alanının ibadet alanına dönüştürülmesini nasıl savunuyor.

Tüm bunlara itiraz ediyoruz. Belediye Meclis üyeleri hakkında da yargı kararlarını uygulamak yerine boşa düşürerek yargıyı meşgul ettikleri için, Atatürk Orman çiftliği alanlarına Atatürk’ün şartlı tahsisine rağmen ibadet alanına dönüştürmek için oy verdikleri için suç duyurusunda bulunduk. Milli Eğitim Bakanlığı’na ve diğer kurumlara yönelik de, eğitim alanlarının Diyanet işlerine yapılan tahsisin kaldırması için kampanya ve hukuksal sürece başlıyoruz. Zaten herkes öfkeli, öfkemizi büyütmesinler."

Basın açıklamasının ardından toplanan dilekçeler temsilciler tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verildi.