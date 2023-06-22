Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı'nın pasaportu iptal edildi

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, 2-9 Temmuz 2023 tarihlerinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da üç yılda bir yapılan Uluslararası Mimarlar Birliği konferans ve UIA başkan, yönetim ve konsey üyelerinin komite ve seçimlerinin yapılacağı UIA Kongresine Mimarlar Odası delegesi olarak gitmeye hazırlanırken İçişleri Bakanlığı tarafından hususi pasaportu iptal edildi.

TOGO Kuleleri’ne yönelik itirazlarının ardından Sinan Aygün’ün yaptığı şikayet sonucunda Candan’ın mimar olarak çalıştığı Çankaya Belediyesi’ndeki görevine son verilmişti. Candan’ın idare mahkemesine açtığı dava devam ederken iptal edilen hususi pasaportu ile ilgili Candan’a herhangi bir tebliğ yapılmadı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Candan “Keyfi işten çıkartma, hukuka aykırı işlemlerle, bilgi verilmeden hususi pasaportumun iptal edilmesi, Uluslararası Mimarlar Birliği’nin kongre delegesi olarak, Kopenhag’daki kongreye katılamıyor olmam ülkenin ayıbıdır. Ülkem adına üzüntülüyüm. Her türlü maddi ve manevi haklarım için avukatlarım yargıya başvurdu. Bu ülkeye adalet özgürlük ve demokrasi gelene kadar, mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.