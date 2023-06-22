soL TV | Gündem: Siyaset kim için ve ne için yapılır?

Gündem’de bugün Gökhan Kazbek ve Aydemi̇r Güler, "siyaset ki̇m için ve ne için yapılır, ilkesiz siyaset ne kazandırır, asgari ücret neyin ücreti, Türk-İş nasıl patron sendikasına dönüştü" konularını masaya yatıracak.

Gündem saat 19.00’da soL TV’de.