Gündem’de bugün Gökhan Kazbek ve Aydemi̇r Güler, "siyaset ki̇m için ve ne için yapılır, ilkesiz siyaset ne kazandırır, asgari ücret neyin ücreti, Türk-İş nasıl patron sendikasına dönüştü" konularını masaya yatıracak.
Gündem saat 19.00’da soL TV’de.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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soL TV | Gündem: Siyaset kim için ve ne için yapılır?
Gökhan Kazbek ve Aydemi̇r Güler bu akşam saat 19.00'da soL TV'de gündemi değerlendiriyor.
Haber Merkezi
Gündem’de bugün Gökhan Kazbek ve Aydemi̇r Güler, "siyaset ki̇m için ve ne için yapılır, ilkesiz siyaset ne kazandırır, asgari ücret neyin ücreti, Türk-İş nasıl patron sendikasına dönüştü" konularını masaya yatıracak.
Gündem saat 19.00’da soL TV’de.