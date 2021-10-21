Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı, Gökçek hakkında ifade verecek

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kapatılan hastanelerin açılması için "Hastanemi Açın Platformu" eylemleri döneminde Melih Gökçek tarafından hedef gösterilmişti.

Gökçek, Tezcan Karakuş Candan hakkında, "kışkırtıcı" suçlamasıyla, "İçişleri Bakanlığı’na ihbarımdır" diye tweet atmıştı. Tezcan Karakuş Candan ise Gökçek hakkında, "Ankara’nın sağlığı için" Dünya Sağlık Günü’nde suç duyurusunda bulunmuştu.

Candan, Gökçek hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

Savcılık Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ı davacı taraf olarak, görevden alınan belediye başkanı Melih Gökçek hakkında yaptığı suç duyurusu nedeniyle ifade vermeye çağırdı.