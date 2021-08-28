'Gökçek'in Ankapark zararı 801 milyon doların üzerinde'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankapark için bir kez daha suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankapark’ın maliyetinin 801 milyon dolar olarak açıklanması, buzdağının görünen yüzüdür. Muhtemel ki bu rakam daha da artacak. Ankapark başkentin kara deliğidir. Tabiri caizse belediyeciliğin yüz karasıdır" açıklamasını yaptı.

'19 yıldır iktidar tarafından korunuyor'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin interne sitesinde yapılan açıklamaya göre, Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Ankapark namı diğer israf parktır. Atatürk Orman Çiftliği'nde Atatürk'ün şartlı bağışına ve vasiyetine aykırı yapılmıştır. Gökçek eninde sonunda yargılanacaktır" dedi. Candan’ın açıklaması şöyle:

"Gökçek ile ilgili onlarca kez suç duyurusunda bulunduğumuz halde, tam 19 yıldır iktidar tarafından korunuyor ve soruşturma izni verilmiyordu. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 4 Nisan 2002 yılında Gökçek’i memuriyet vazifesine, yerine getirmediği gerekçesiyle 5 ay 35 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Aradan geçen onca yıl ve Ankara’ya Atatürk Orman Çiftliği’ne verdiği telafisi mümkün olmayan zararlarla ilgili hakkında soruşturma izni verilmedi.

Şimdi Ankapark ile ilgili 19 yıl sonra adli işlem yapılması ve savcılığın milyonlarca dolar kamu zararına neden olan Ankapark için belediyeden bilgi talebinde bulunması şeytanın bacağının kırıldığının göstergesidir ve bu daha başlangıçtır. Gökçek yargılanana kadar, Ankara’ya ve Atatürk Orman Çiftliği’ne verdiği zararlar üzere tazmin edilene kadar, Ankara rahat etmeyecektir.

'801 milyon dolar buzdağının görünen yüzüdür'

Biz de bu sürecin peşini bırakmayacağız. Gökçek hakkında onlarca kez suç duyurusunda bulunduk, mademki araştırılma başladı, yine suç duyurusunda bulunacağız ve hazırladığımız Gökçek dönemi hasar tespit raporu olan Ankara Raporu, namı diğer Gökçek dönemi iddianamesini de suç duyurusuna ekleyeceğiz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankapark’ın maliyetinin 801 milyon dolar olarak açıklanması, buzdağının görünen yüzüdür. Muhtemel ki bu rakam daha da artacak. Ankapark projesi hazırlanırken, Koruma Kurulu üyelerini ABD’ye örnekleri incelemeye götürdüğü bütçe ve bunun gibi araştırma inceleme gibi belediyenin insan ve ekipman gücünün bütçeleri de eklendiğinde gerçek maliyet ortaya çıkacaktır. Ankapark Başkent’in kara deliğidir. Tabiri caizse belediyeciliğin yüz karasıdır. Gökçek Başkent’in bütçesini kurutmuştur. Devasa bir kamu zararı vardır ve Atatürk’ün şartlı bağışına ve vasiyetine ihanet edildiği ortadadır."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Melih Gökçek'in AnkaParkı'nın maliyeti 750 milyon dolar demiştim, hata yapmışım 801 milyon dolar oraya gömülmüş" demişti.