Mansur Yavaş AnkaPark'ın maliyetini açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk'te "Teke Tek" programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Ankapark'ın maliyetiyle ilgili açıklamalar yapan Yavaş, "Melih Gökçek'in AnkaParkı'nın maliyeti 750 milyon dolar demiştim, hata yapmışım 801 milyon dolar oraya gömülmüş" dedi.

Altaylı'nın "Ankapark'a ne oldu?" sorusuna yanıt veren Mansur Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ömrü boyunca tek firma ile ihale yapan Ankara'daki 30 milyara yakın 15 firmaya paylaştıran insan söylüyor. Gökçek'e ayrılan zaman israf. Gece gündüz trollük yapıyor, iftira atıyor. Utanamıyor da. Önce bakıyoruz Gökçek neler iddia etmiş, gazetelerde televizyonlarda neler var diye bakıyoruz. Belediye toplantısına öyle çıkıyoruz.

'En az 30 tane kablo hırsızlığını mahkemeye verdik'

Ankapark'ın tedbir kararının süresi bitti. Kapandığında pandemi yoktu. Süre bittiği zaman ihtarı çektik. Burayı bıraktırdık. Orası çürüyor. Gittim tespit yaptırdım. Dışarda 111 milyon lira zararı var. Tahliye etmek istedik ama şahıs dava açtı. 6 katrilyonluk mal var orada.

Dosyada 111 milyon lira gerçekleşmiş bir zarar var. En az 30 tane kablo hırsızlığını mahkemeye verdik. Belediye işçileri dışarda bekliyor hırsızları yakalamak için. Bize teslim edilmiyor. Mahkemesi 13 Eylülde. Bugün Beyefendi tweet atmış Mansur Yavaş batırdı diye.

'AnkaPark'ın maliyeti 801 milyon dolar'

AnkaPark'ın maliyeti 750 milyon dolar demiştim hata yapmışım 801 milyon dolar oraya gömülmüş. Melih Gökçek daha önce sürekli değişik fiyatlar vermiş. Bu para Ankaralıların parası. Çin'deki bütün fabrikalar devletin. Parasını yatırınca her belgeyi veriyorlar. O tarihte alınan oyuncakların dinozorların fiyatını öğrenebilirsiniz.

Bunların detaylı olarak Ankara halkının öğrenmesi için ne alınmış bunların hepsini Ankara'nın sanal israf müzesinde görecekler. Bitkiler kaç parayken kaç paraya alınmış. Aletler kaç parayken kaç paraya alınmış. Ankara'nın 100. yılı için anıt yapmayı planlıyoruz. Dediler ki siz heykel belediyesisiniz. Ertesi gün mecliste açıkladım. Bunlar bir buçuk katrilyon heykel için harcamışlar. Bütün bunlar sanal israf müzesinde sergilenecek. Bunları ben neden yapıyorum. Bunları ben de yapmamak için.

'15 Eylül'de hakim karar verecek'

Hayvanat Bahçesi ve rekreasyon alanı yapınca 1 milyon 900 metrekarelik bir alan ortaya çıkacak. AnkaPark'ı kendi paramız gibi sahip çıkacağız. 15 Eylül'de hakim karar verecek. Günlük zarar 1 milyon lira. Dilekçe verdik ters teminat ile bize verin dedik. İşletme sahibi istiyorsa işletsin biz engel olmuyoruz.

Cumhurbaşkanı adaylığı

Yavaş, Altaylı'nın "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna da yanıt verdi. Yavaş ''Millet İttifakı'nın mutabık kaldığı bir konu sistem konusu. Diyolar ki biz yan yana gelelim bir model koyalım ortaya. Eğer bu olursa cumhurbaşkanını önemi kalmayacak. Cumhurbaşkanı isminin önemli olduğunu düşünmüyorum'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı "Adaylık teklifi gelirse ne yapacaksınız?" sorusuna ise ''O zaman bakmak lazım'' diye konuştu.