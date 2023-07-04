Milyonları yutan 'millet bahçesi': 3 ayrı ihalenin maliyeti 303 milyonu geçti

Uşak'ta yapımı yılan hikayesine dönen "millet bahçesi" kara delik oldu. Proje için şimdiye dek 303 milyon 918 bin liralık harcama yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından Uşak Kurtuluş Mahallesi'nde yapılacak "millet bahçesi ve sosyal donatılar" için ilk olarak 24 Ağustos 2020'de ihaleye çıkıldı. 17 Aralık 2020'de 31 milyon 807 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Millet bahçesinin 400 gün içinde tamamlanması planlandı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, bahçe yapımı bitmeyince bu kez TOKİ, 14 Ekim 2021'de "ikmal" ihalesi düzenledi. 3 Ocak 2022'de de 59 milyon 750 bin TL daha bahçenin tamamlanması için ödendi. Sözleşmede yine 400 gün içerisinde bahçenin tamamlanacağı bildirildi. Bahçe mevcut ihalelerle tamamlanamayınca 15 Aralık 2022'de 3'üncü ihaleye çıkıldı. İhale 212 milyon 361 bin TL'ye sonuçlandı. 18 Ocak 2023'te sözleşme imzalandı. Sözleşmede bahçenin yine 400 günde tamamlanacağı bildirildi.

Millet bahçesi için üç ayrı ihalede de 400 günde tamamlanacağı vaadinde bulunuldu. Ancak bir türlü tamamlanamadı. Millet bahçesi için 3 ayrı ihalede ödenen toplam tutar 303 milyon 918 bin TL oldu. Planlanan 31 milyon 807 bin TL'lik ilk maliyetin 9,5 katına çıkıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadi olarak duyurduğu millet bahçelerinin maliyeti her geçen gün artıyor. Bazı projelerin maliyeti şöyle oldu: