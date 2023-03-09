Milyon dolarlık hükümlünün tahliyesinin perde arkası: Kararı veren heyete soruşturma

Hükümlü olan yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin’in geçtiğimiz günlerde önce tahliye edilmiş, sonra bu karar iptal edilmişti.

HalkTV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi Şahin hakkında 2 Mart günü 17.01 saatinde tahliye kararı veren heyetle ilgili soruşturma başlatırken mahkeme başkanının tahliye kararı için “Boşluğuma denk geldi” dediği iddia edildi.

Cezaevinden alınan bilgiye göre ise Şahin’in tahliye olacağına yönelik hazırlık yaptığı, kıyafetlerini giyinmiş bekliyor vaziyette olduğu iddia edildi.

“Örgüt kurmak” ve “yasa dışı bahis oynatmak” suçlarından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin’in avukatı Prof. Dr. Ersan Şen Büyükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ne yargılanmanın yenilenmesi yönünde başvuru yaptı. Mahkeme savcısı yargılamanın yenilenmesi yönünde mütalaa sundu. Ancak hakim tarafından avukat Şen’in talebi reddedildi. Şen mahkemenin bu kararına itiraz etti. İtiraz Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce değerlendirildi. 2 Mart günü saat 17.01’de Veysel Şahin’in hakkında tahliye kararı verildi ve karar UYAP’a yüklendi.

İki savcı tahliyeye direndi

Kararın UYAP’a yüklenmesi üzerine Şahin’in mesai bitiminde tahliye edildiği fark edildi. Büyükçekmece Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcısı Sami Şahin ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ayhan bu tahliye kararına direndiler. Tahliyeye ilişkin tutanak tuttular. Bu tutanakta Veysel Şahin hakkında daha önce iki kez yeniden yargılama başvurusu yapıldığı ve reddedildiği, Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olduğu bu aşamada hükümlünün tahliye edilmemesi gerektiği belirtildi. Başsavcılığın bu müdahalesi üzerine Veysel Şahin’i mesainin bittiği dakikalarda tahliye eden mahkeme heyeti adliyeye geri dönmek zorunda kaldı. Gece 22.00’da verdiği tahliye kararını iptal etti. Kararda Veysel "Şahin’in tahliyesi yönündeki kararın sehven verildiği, mahkeme savcısından mütalaa alınmadığı" belirtildi.

'Boşluğuma denk geldi' savunması

HSK Birinci Dairesi Şahin’in tahliyesiyle ilgili müfettiş görevlendirerek soruşturma başlattı. Başsavcılık kaynakları mahkeme başkanının karar için “boşluğuma denk geldi” yönünde beyanda bulunduğunu belirttiler.

Ersan Şen mahkemenin kararından dönmesini istedi

Öte yandan avukat Ersan Şen Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği yeni bir dilekçede müvekkili "Veysel Şahin hakkında verilen yeniden yargılama ve infaz durdurma kararının kesin nitelikte olduğunu bu kararın iptal edilmesi sonucunda müvekkilinin kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal edildiğini" belirtti. Bu karardan dönülmesini talep eden Şen dilekçesinde heyetin kararına ilişkin gerekli mercilere başvuruda bulunacağını neden bu kararın mesai saati sonrası adliyeye gelinerek alelacele değiştirildiğini anlayamamakla birlikte bu hususun araştırılmasını talep edeceklerini aktardı.

Şahin daha önce iki kez tahliye edildi

Veysel Şahin’in İstanbul Adliyesi’nde hapis cezası aldığı bir dava için bazı hakimler devreye girmiş ve yeniden yargılama kararı vermişlerdi. Bu hakimler, ceza alıp meslekten ihraç edildi. 2017’de tutuklandığı davada ise Nisan 2018’de Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi Veysel Şahin ve üç adamını tahliye etmişti. Üç sanık Metris Cezaevi’nden bırakılıp kayıplara karışmış ancak aynı mahkeme 4 saat sonra kendi tahliye kararını kaldırınca Silivri Cezaevi’nde işlemleri uzayan Veysel Şahin tutuklu kalmıştı. Veysel Şahin hakkında tahliye kararı verilen o hakimler hakkında ise HSK “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma başlatmış ve uyarı cezası vermişti.