'Milyarlık arazi Şimşek'in dostuna' haberine bakanlıktan açıklama: 'İhale Nisan'da yapıldı'

Emlak Konut’un İstanbul Beşiktaş’taki arazisinin Hayrullah Kubba’nın da içerisinde yer aldığı iş ortaklığına satılması ve Kubba'nın AKP’li Bakan Mehmet Şimşek’in de arkadaşı olmasına ilişkin haber üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yayımladı.

Bakanlığın "yalanlama" başlığıyla yaptığı açıklamada habere konu olan ihalenin 18 Nisan'da gerçekleştiği, bu tarihte Mehmet Şimşek'in bakan olmadığı kaydedildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın bugün yayımlanan haberine göre megakentin en değerli bölgelerinden biri olan Beşiktaş’taki bir kamu arazisi daha yandaşlara satıldı.

Kamu kuruluşu olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Beşiktaş Akat’taki arsa için sözleşme imzalandığını belirtti. Yapılan açıklamada, “İstanbul Beşiktaş Akat Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi Yiğit Enerji, Kubba İnşaat ve DBH Global İnşaat iş ortaklığı ile 07 Eylül tarihinde imzalanmıştır” denildi. Arazi üzerine yapılacak projeden toplam 7 milyar 52 milyon TL gelir sağlanacağı ve bu gelirin yüzde 40’ının da Emlak Konut’a bırakılacağı da açıklandı.

Kubba'nın AKP ve Şimşek'le yakın ilişkisi biliniyor

Milyarlarca liralık arsayı alan iş ortaklığındaki Kubba İnşaat ise AKP’ye yakınlığıyla biliniyor. Kubba İnşaat’ın sahibi Hayrullah Kubba’nın Hazine ve Maliye Bakanı AKP’li Mehmet Şimşek ile yakın ilişkileri olduğu biliniyor. Hatta geçen yıl Bakan Şimşek’in, Kubba’nın kızını Ankara’daki komşusuna istediği belirtilmişti. Yerel basında, Antep’te bir özel hastane sahibi de olan Kubba’nın Şimşek’in kızı istemesinden dolayı mutluluk duyduğu ifade edildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Bitez Mahallesi'nde, kamu için kullanılması gereken Hazine arazisi Cumhurbaşkanlığı kararıyla imar planı değiştirilerek yapılaşmaya açılmıştı. Geçen yıl, 29 dönüm büyüklüğündeki arazinin 242 milyon liraya Kubba ailesine satıldığı ortaya çıkmıştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise “Belediyemizce açılan davanın hukuki sürecini de yok saydılar ve arazideki ağaçları yangından mal kaçırır gibi yok etmeye başladılar” demişti. Bölge halkı da Hazine arazisinin satılmasına ve 50 yıl önce kendi elleriyle diktikleri ağaçların kesilmesine tepki göstermişti.

Bakanlık: Şimşek o tarihte bakan değildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı habere ilişkin bir açıklama yaptı.

"Yalanlama" başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Birgün gazetesinde İsmail ARI imzası ile ilk sayfadan verilen, "Milyarlık arazi Şimşek'in dostuna" başlıklı çıkan haber maksatlı ve çarpıtma bir haberdir. Habere konu olan ihalenin gerçekleştiği tarih 13 Nisan 2023 olup Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ilgili tarihlerde Bakanlık görevini icra etmediği gibi Türkiye'de de değildir.

Ayrıca; Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek atandığı ilk gün (04.06.2023) bakanlığımızın birimleri ile bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşların üst düzey bürokratlarına net bir talimat vermiştir. Bakan Şimşek bu talimatı ile; "Mezardan babam bile çıkıp gelse dahi, benim akrabalarım ya da arkadaşım olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır." ifadesini açıkça belirtmiştir.

Bu yaklaşım Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in geçmiş 11 yıllık bakanlığı döneminin net bir duruşudur.

Bu çerçevede; bir fotoğraf karesi ve zorlama bir ifade ile , "Arkadaşı olduğu için bu araziyi aldı." iması ile yapılan bu haber kesinlikle doğru değildir. Bir fotoğraf karesi ile oluşturulmak istenen algı, gazetecilik etiğine de aykırıdır.

Ayrıca; haberi yapan gazeteci bizi arayıp haberin doğru olup olmadığını sormamıştır. Gazeteciliğin en temel unsuru olan 5N1K kuralına uyulmadan sadece "Çamur at izi kalsın" mantığı ile yapılan bu haber gazetecilik değildir.

Bu gazeteci masa başında kendi hikayesini yazarak bilinçli bir şekilde kamuoyunu yanıltma yoluna gitmiştir.

Bu haberi kaynağına sormadan yapan gazeteci hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."