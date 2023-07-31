Milli voleybolcu Hande Baladın’a asitli tehdit: Soruşturma başlatıldı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın oyuncularından Hande Baladın, kendisine yöneltilen tehdit nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

FIVB Milletler Ligi şampiyonluğundan 3 gün sonra sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalan voleybolcu, “Can güvenliğim yok. Korkuyorum” diyerek savcılığa gitti. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Mustafa N. adlı bir kişi, Baladın’ı, “Yüzüne asit atacağım. Senden intikam almadan ölmeyeceğim” şeklinde tehdit etti.

İddiaya göre tanımadığı Instagram kullanıcısı Mustafa N., oynadığı Eczacıbaşı takımına ve sponsor firmaya yönelik, “Sizin isminizin kurtuluşu yok. Birinizden birine zarar vermezsem sizden beter olayım” şeklinde paylaşımda bulundu. Mustafa N., tehditlerinin seviyesini artırarak devam etti. Şahıs, Baladın'a yönelik “Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok” şeklinde tehditler savurdu.

Tehditlerin sonu gelmeyince durumun ciddiyetinden ve can güvenliğinden endişe duyan başarılı voleybolcu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Baladın dilekçesinde, şampiyonluğun hemen ardından tehditlere maruz kaldığının altını çizdi ve “Can güvenliğim yok. Sistematik bir şekilde mesaj atıyor. Korkuyorum” diyerek suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Mustafa N.'nin "Tehdit" suçundan cezalandırılması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.