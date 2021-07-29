Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar voleybolunda ABD, Türkiye'yi 25-19, 25-20, 17-25, 20-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 mağlup etti.
Milli Takım ABD'ye yenildi
ABD'ye karşı oynanan müsabakada A Milli Kadın Voleybol Takımımız mağlup oldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Milli Takım ABD'ye yenildi
ABD'ye karşı oynanan müsabakada A Milli Kadın Voleybol Takımımız mağlup oldu.
Haber Merkezi
Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar voleybolunda ABD, Türkiye'yi 25-19, 25-20, 17-25, 20-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 mağlup etti.