Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sudan'dan tahliyelere ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK'ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi. Tahliye operasyonumuz tüm vatandaşlarımız yurda ulaştırılıncaya kadar aralıksız devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Sudan'da 15 Nisan'da başlayan ve şiddeti artan iç çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan Türk vatandaşları günlerdir tahliye edilmeyi bekliyordu.