Milli Savunma Bakanlığı: F-16'lar için ABD'nin kabul mektubu elimize ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni F-16'lar ve mevcut F-16'ların modernizasyonu için ABD'nin "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları"nı ilettiğini açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği bilgilendirme toplantısında, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda, 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebimize ilişkin ABD tarafından gönderilen 'Taslak Teklif ve Kabul Mektupları' Bakanlığımıza ulaşmıştır. İlgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmelere başlamıştır" dedi.

Taraflar incelemelerin tamamlamasının ardından bir araya gelecek sonraysa anlaşma sonuçlandırılacak ve takvim işlemeye başlayacak.

'Eurofighter için Almanya'nın olumlu yaklaşımı bekleniyor'

Anadolu Ajansı'na konuşan bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Britanya'yı ziyaretinde Eurofighter konusunun gündeme gelip gelmediğine dair soruyu, "Bakanımız resmi bir davet üzerine İngiltere'yi ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyarette ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu ziyaretteki gündem başlıklarından biri de Eurofighter konusu olmuştur. Eurofighter konsorsiyumu ülkelerinden Almanya'nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmektedir. İngiltere ve üretici firma temsilcileri ile teknik görüşmelere devam edilmektedir" şeklinde yanıtladı.