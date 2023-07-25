Milli Savunma Bakanı Güler ve Yunanistan Savunma Bakanı Dendias telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Güler, Yunanistan’daki yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde, düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini ileten Bakan Yaşar Güler, Yunanistan’daki yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti."