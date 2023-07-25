Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü

Ülkenin bir çok noktasında yangın çıkan Yunanistan'da söndürme çalışmaları sürerken, Eğriboz adasında bir yangın söndürme uçağının düştüğü bildirildi. Yunanistan itfaiyesi, uçağın düştüğünü doğruladı.

Devlet televizyonu ERT, olayın adanın Karistos kentinde gerçekleştiğini duyurdu.

Pilotların durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.