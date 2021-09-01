Milli Savunma Bakanı Akar'dan tahliye açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığında görevli personelin Türkiye’ye dönüşleri nedeniyle Kayseri’de düzenlenen törende konuştu.

Bakan Akar'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, her türlü tedbiri almaktadır. Yunanlı komşularımızla dost olmak istiyoruz. İlişkimizi geliştirmek istiyoruz. Oldu bittiye izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. Biz Türkiye olarak, garantör olarak sorumluluklarımızın bilinci içindeyiz.

NATO, Afganistan’da bugüne kadar önemli görevler üstlendi.

Muharip görevler dışında Afgan kardeşlerimize eğitim yardımı desteği verdik. Afganistan’da 2002’den itibaren yaklaşık 20 bin asker ve sivil görev aldı.

NATO’nun ayrılma kararının ardından beklenenden hızlı değişen şartlar misyonumuzu değerlendirmeyi zorunlu kıldı.

Personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten daha az sürede Kabil’den tahliye edebilmiştir.Terör örgülerine karşı, Mavi Vatan’a karşı olmak üzere tüm tehditlere karşı hareket emektedir. Bizim tek amacımız halkımızın güvenliği.

Mehmetçik şanlı tarihine yakışır şekilde hizmet ederek ülkesine sağ salim dönmüştür.

Tahliye süresince personele destek olan NATO müttefiklerimize, Pakistan ve Tacikistan’a da teşekkür ediyorum.