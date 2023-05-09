Milli Merkez Hareketi'nden Kılıçdaroğlu'na destek kararı

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un başkanlığını yaptığı Milli Merkez; Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı.

Milli Merkez Hareketi; TBMM 17. Dönem Başkanı ve Milli Merkez Başkanı Hüsamettin Cindoruk, eski Devlet Bakanı ve Milli Merkez Ankara Temsilcisi Ufuk Söylemez ve eski Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanı ve Milli Merkez Genel Sekreteri Haluk Dural'ın imzasıyla; Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesine yönelik kararımızı, değerli kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine saygılarımızla sunarız” dendi.

Yazılı açıklama şöyle:

“Sağ-sol demeden, köken-mezhep ayırmadan, demokratik bir Kuvayı Milliye anlayışı ile bir araya gelen partiler üstü, Milli Merkez Hareketi olarak, 14 Mayıs seçimlerine yönelik tutumumuzu saygıdeğer kamuoyu ile paylaşmayı bir ödev sayıyoruz.

Milli Merkez, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine ve kurucu Ata’sına gönülden bağlıdır.

Tam ve eksiksiz bir demokrasinin, kuvvetler ayrılığının, partizanlık ve yolsuzlukla mücadelenin ve hukuk devletinin bugünkü gibi giderek otoriter bir tek adam rejimine dönüşen anti-demokratik bir sistemde mümkün olmadığı ve olamayacağı açıkça görülmektedir.

Bu nedenle, çoğulcu demokratik parlamenter rejime dönülmesi, yolsuzluklarla ve partizanlıkla mücadele edilmesi, hukuk devletinin ve kuvvetler ayrılığının yeniden tesisinin temini için Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesinin doğru ve gerekli olduğu kanaatindeyiz.

Anayasamızın başlangıç hükümlerinde yer alan, Cumhuriyetimizin değişmez ve değiştirilemez kurucu değerleri ile tam ve eksiksiz bir demokrasinin, ulusça hepimizin sahip çıkmamız, kararlılıkla destek olmamız gereken temel ilkeler olduğuna inanıyoruz.

Bu ilkesel yaklaşım çerçevesinde, siyasi parti ve/veya ittifaklardan tamamen ‘bağımsız’ olarak; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesine yönelik kararımızı, değerli kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine saygılarımızla sunarız.”