HÜDA PAR: Cumhur İttifakı’na fitne sokmaya, Cumhurbaşkanımızı vurmaya çalışıyorlar

Açıkladığı vizyon belgesinde 6284 sayılı kanunu hedef alan “Nikahsız birliktelikler suç sayılsın” diyen HÜDAPAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin düzenlediği etkinlikte kullandığı “Türkiye 50-60 yıl geriye gitmesin ve geriye gitmesin istiyorsak bizim mutlaka hassas bir şekilde davranmamız; elimizden gelen bütün çabayı ortaya koymamız gerekiyor” ifadeleri ile sandığa gitme çağrısı yaptı.

Yapıcıoğlu şunları söyledi:

"Kandil'den de her gün ses geliyor. Ne diyorlar? 'AKP, MHP faşizmini yıkacağız. Onu yıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız' diyorlar. Başka bir şeye gerek var mı? Benim bu memleketin hangi köşesinde olursa olsun kendi halinde, inancını, kültürünü yaşamaya çalışan, kendi memleketinde bu memleketin sahibi, eşit bir ferdi olarak yaşamak isteyen, 'Ben artık emperyalistlere kuyruk olmak istemiyorum, ben kendim olmak istiyorum, eskisi gibi ayağa kalkmak istiyorum, en güçlü olmak istiyorum, ben mazluma kol kanat germek istiyorum, zalimlerin zulmünden emin olmak istiyorum. Ben öyle bir duruma gelmeliyim ki artık kimse bana zulmetmeyi aklından bile geçirmesin' diyen kardeşim. Dışarıdaki bu 7 zalimin, Pensilvanya'daki millet düşmanlarının, Kandil'deki terör baronlarının, kan tacirlerinin istemediği bir kişi, kötü bir adam olabilir mi? Ya da tam tersine desteklediği bir isimden bu memlekete hayır gelir mi? Şimdi bu kadar desteği almışlar ama lafı döndürüp dolaştırıp getiriyorlar HÜDA PAR üzerinden; Cumhur İttifakının içerisine fitne sokmaya, Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi vurmaya çalışıyorlar. Biz onlara söyledik, bir daha söylüyoruz; nefesimizi boşuna tüketmeyin. Allah'ın izniyle bu milletin evlatlarını birbirine düşürmenize izin vermeyeceğiz."