Özlem Zengin'den AKP'lilere 6284 çağrısı: Konuştuğumuz şeyi daha sesli dile getirmeliler

6284 sayılı kanuna dair konuşan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, söz konusu yasaya dair parti içerisinde konuşulanların daha sesli dile getirilmesi gerektiğini söyledi.

TV100’de Ece Üner’in sorularını yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Zengin, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile aynı sıradan aday olması üzerine sorulan bir soruya verdiği yanıtta "Biz kendi kimliğimizle onlar da kendi kimlikleriyle seçime giriyorlar. Biz seçimlere beraber girdiğimizde kendisi AK Parti'nin milletvekili olmuyor zaten" ifadelerini kullandı.

Özlem Zengin şunları söyledi:

"Ben siyasette çok alışık olmayacak şekilde çok açık ve net konuşan birisiyim. Bahsettiğiniz beyefendi aslında bir başka partinin genel başkanıdır. Biz seçimlere beraber girdiğimizde tırnak içinde söylersek kendisi AK Parti'nin milletvekili olmuyor zaten. Evet aynı listeden giriyoruz fakat kendisi başka bir partinin genel başkanı. Böyle bir unvanı da var. Biz kendi kimliğimizle onlar da kendi kimlikleriyle seçime giriyorlar. O yüzden biz kendi durduğumuz yerde durmaya devam ediyoruz. 6284'le ilgili de kendi partimdeki arkadaşlarımdan neredeyse tamamı zaten benim gibi düşünüyor. Ve ayrıca da sürekli bu konular üzerinden de artık bir kuyuya düşüyormuş gibi hissediyorum."

'Benim arzu ettiğim şey erkeklerin de bunu söylemesi'

Hem aileyi korumak istediklerini hem de kadına karşı şiddeti önlemek istediklerini öne süren Zengin, "Bizim yapmamız gereken hem kadınları korumak hem de aile içindeki şiddet mağdurunu korumak. Benim arzu ettiğim şey, kendi aramızda konuştuğumuz şeyi aslında arkadaşlarımızın daha sesli dile getirmeleri. Sadece kadınların değil erkeklerin de bunu söylemesi” diye konuştu.