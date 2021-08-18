A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti.
Maçın en skorer oyuncusu Ebrar Karakurt oldu.
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Haber Merkezi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya'yı yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya'yı 3-1 mağlup etti.
Haber Merkezi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti.
Maçın en skorer oyuncusu Ebrar Karakurt oldu.