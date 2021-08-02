A Milli Kadın Voleybol Takımı, ROK'u 3-2 mağlup etti

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin (ROK) 3-2'lik skorla geçerek Tokyo 2020 Olimpiyat Komitesi grubunu 3. bitirerek kuraya katılmaya hak kazandı. Türkiye, çeyrek finalde Güney Kore veya Sırbistan'la karşılaşacak.

Ariake Arena'daki karşılaşma TSİ 08.20'de başladı. İlk seti Rusya Olimpiyat Komitesi 25-21 önde tamamladı. Filenin Sultanları, 2. sette büyük bir seriye imza attı ve 18-11 geriden gelerek seti 25-23 aldı ve 1-1'lik eşitliği sağladı. Çekişmeli geçen 3. seti 25-23 kazanan milli takım durumu 2-1 yaptı. 4. sette Rusya Olimpiyat Konseyi, daha üstün bir performans sergileyerek Türkiye'yi 25-15'lik skorla geçti ve maçı karar setine götürdü. Türkiye, karar setini 15-10'luk skorla alarak karşılaşmayı kazana taraf oldu.

Milliler, B Grubu'ndaki 4 maçta Çin ile Arjantin'i 3-0'lık skorlarla yenerken, İtalya'ya 3-1 ve ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Türkiye, grup aşamasındaki son maçında ROK'u yenerek grubu 3. bitirdi ve kuraya katılmaya hak kazandı. ROK ise grubu dördüncü tamamladığı için çeyrek finalde diğer grubun birincisi Brezilya ile karşılaşacak.