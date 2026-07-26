A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi şampiyonu oldu
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 26.07.2026 , 16:59 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 , 17:14
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) kazananı Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oldu.
Dün ev sahibi Çin’i 3-0 yenerek finale yükselen Türkiye, bugün saat 14.30’da Galaxy Arena Macau salonunda Brezilya'yla karşı karşıya geldi.
İlk sette Brezilya'ya mağlup olan Türkiye, diğer üç seti alarak maçı 3-1 kazandı.
Böylece 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin şampiyonu Türkiye oldu.
Türkiye, 2018'den itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında ikinci şampiyonluğunu elde etti.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk VNL şampiyonluğunu 2023 yılında Çin'i mağlup ederek kazanmıştı.
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