Kadın voleybol milli takımı finale yükseldi: Rakip Brezilya

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde Türkiye ile Çin karşı karşıya geldi. Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome Salonunda oynanan maçtan 3-0 galip ayrılan Kadın Voleybol milli takımı Milletler Ligi'nde finale kaldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 21-25, 15-25 ve 20-25'lik skorlarla ev sahibi takımı set vermeden yendi. Organizasyonda 6. kez yarı final maçı oynayan ay-yıldızlı ekip, Çin karşısında oynadığı son dört resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Türkiye'nin finaldeki rakibi, İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya olacak. Final karşılaşması yarın TSİ 14.30'da oynanacak.

Organizasyondaki üçüncülük maçında ise İtalya ile Çin yarın TSİ 10.30'da karşı karşıya gelecek.

Hedef 2. şampiyonluk

Türkiye, 2018'den itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 2. defa altın madalya almaya çalışacak.

VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyonluk elde eden milli takım, 2018 yılındaki final karşılaşmasında ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Takım organizasyondaki 4. madalyasını da garantiledi. Daha önce birer altın, gümüş ve bronz madalyası olan Türkiye, 2026 VNL'de altın ya da gümüş madalya sayısını ikiye çıkaracak.

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