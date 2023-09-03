A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final mücadelesinde Sırbistan'la karşılaştı.

Maç, turnuvada servis hızında dünya rekoru kıran Küba asıllı oyuncumuz Melissa Vaargas'ın sayısıyla başladı.

İlk set boyunca oyun başa baş gitti, ancak kaçan servislerin de etkisiyle iki kez set sayısı kullandığımız seti 27-25 kaybettik.

İkinci seti uzun süre 3-4 sayı farkla önde götüren takımımız 25-21 kazandı.

Takımımız üçüncü sete iyi başladı ve farkı 6 sayıya kadar çıkardı. Ancak 19-19'da beraberliği yakalayan Sırbistan, seti 25-22 kazandı.

Dördüncü set kıran kırana başladı. Takımımızın önde götürdüğü set 18-18'de eşitlendi. Seti takımımız 24-21'e getirmeyi başardı. Vargas'ın sayısıyla Türkiye seti 25-22 kazandı.

Beşinci seti 15-13 alan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.

Gericilerin hedefindeydi

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, son yıllarda takım sporlarında ülkemizi en büyük başarıyla temsil eden takımımız.

Kadın voleybolcularımız, buna rağmen, kadın düşmanı kesimlerin saldırı ve karalamaları nedeniyle kendilerini ideolojik bir tartışmanın ortasında buldu.

Özellikle Ebrar Karakurt, cinsel yönelimiyle sıklıkla gericilerin hedefi oluyor. Karakurt, final maçı öncesinde, elinde "Boş yapma Abdülhamit" yazılı bir döviz tuttuğu pozunu sosyal medyada paylaşarak, saldırılar karşısında suskun kalmayacağını göstermişti.

İstanbul Valiliği, maçın Taksim'de açık havada gösterimini yasaklamış, Beyoğlu Belediyesi de sosyal medyadaki paylaşımlarında Ebrar Karakurt'un kadrajdan çıkarıldığı bir görseli tercih etmişti.